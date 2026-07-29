В Уфе отремонтировали дорогу на Сипайловской

Новое асфальтовое покрытие уложили на участке улицы Сипайловской в столице республики, информирует ЦУР Башкортостана. Ранее о плохом состоянии дороги написала в соцсетях в середине июля одна из местных жительниц. Уфимка отметила, что здесь сняли старый асфальт, однако ремонт не доделали.
Комментарий горожанки зафиксировала информсистема «Инцидент-менеджмент». По данным ЦУР, коммунальщики Октябрьского района Уфы запланировали работы и держали проблему под контролем. В итоге обновленное покрытие на Сипайловской появилось к 28 июля.
Ранее в Башкирии отремонтировали дорогу на Кинзебулатовском шоссе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.