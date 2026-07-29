В Уфе отремонтировали дорогу на Сипайловской

Новое асфальтовое покрытие уложили на участке улицы Сипайловской в столице республики, информирует ЦУР Башкортостана. Ранее о плохом состоянии дороги написала в соцсетях в середине июля одна из местных жительниц. Уфимка отметила, что здесь сняли старый асфальт, однако ремонт не доделали.

Комментарий горожанки зафиксировала информсистема «Инцидент-менеджмент». По данным ЦУР, коммунальщики Октябрьского района Уфы запланировали работы и держали проблему под контролем. В итоге обновленное покрытие на Сипайловской появилось к 28 июля.

Ранее в Башкирии отремонтировали дорогу на Кинзебулатовском шоссе.