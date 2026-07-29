В башкирских Туймазах перекроют мост

Сегодня вечером в Туймазах ограничат движение транспорта по путепроводу на улице Фабричной. Как сообщили в мэрии города, проезд будет закрыт с 20.00 до 6.00 утра 30 июля.
Это требуется для запуска движения по отремонтированной части моста. После запуска проезд организуют по левой стороне.
«Соответствующие дорожные знаки будут установлены, схема движения остаётся прежней. Планируйте маршрут заранее», — уведомили в туймазинской администрации.
Напомним, в Уфе ограничат движение по Восточному выезду.
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