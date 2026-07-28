В Уфе ограничат движение по Восточному выезду

По информации минтранса Башкирии, движение будет перекрыто по всем направлениям 31 июля 2026 года с 00:00 часов до 05:00 часов.

Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Фёдоровка будут закрыты.

Ограничения связаны с производством работ по проведению замены банкетных плит, уточнили в ведомстве.

В Уфе в предстоящие выходные планируются ограничения движения автотранспорта.