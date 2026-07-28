В микрорайоне Уфы из-за масштабного мероприятия в выходные перекроют улицы

В Уфе, в микрорайоне Инорс в предстоящие выходные планируются ограничения движения автотранспорта.
Как сообщили в администрации столицы, 1 августа с 7:00 часов до 14:00 часов и 2 августа с 6:00 часов до 14:00 часов будут перекрыты улица Сельская Богородская (от дома № 51/3 до ул. Маршала Жукова); проезд от ул. Сельской Богородской до Центра гребного слалома; ул. Мушникова (от ул. Сельской Богородской до бульвара Баландина); бульвар Баландина (от ул. Мушникова до бульвара Тухвата Янаби).
Ограничения связаны с проведением в Уфе Спартакиады народов России.
Напомним, Башкирия проведёт шесть финалов Спартакиады народов России.
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