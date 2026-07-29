В Башкирии составили план приватизации госимущества на 2027-2029 годы

Правительство Башкирии выпустило постановление о прогнозном плане приватизации на 2027–2029 годы. В перечень внесены стерлитамакское АО «Эталон-СТ», здание бывшего наркодиспансера в Стерлитамаке с воротами и земельным участком (ул. Бородина, 11), и уфимский Центр метрологических исследований «Урал-Гео». В результате продажи госимущества ожидается пополнение казны на 150 млн руб., говорится в документе. Ранее этот прогнозный план прошёл общественные обсуждения. Также сообщалось о коррекции плана приватизации на текущий год: из списка вывели санатории «Ассы» и «Танып».
В данный момент в собственности республики находятся 11 ГУП и акции (доли) 55 хозяйствующих обществ без учёта проходящих стадию банкротства.
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