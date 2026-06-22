В Башкирии рассмотрят новый план приватизации госимущества

Минземимущества Башкирии выставило на общественные обсуждения прогнозный проект по приватизации государственного имущества на 2027–2029 годы. Предполагаемая выручка планируется в объёме 150 млн руб. В списке два ООО: стерлитамакское предприятие по ремонту электронного и оптического оборудования «Эталон-СТ» и уфимский «Центр метрологических исследований „Урал-Гео“. Также планируется реализовать несколько помещений госсобственности в доме № 11 по ул. Бородина в Стерлитамаке, в числе лотов указаны забор и ворота. Ранее в этом административном здании размещался наркологический диспансер.

Как сообщили в минземимущества РБ, на данный момент к собственности республики относятся 11 ГУПов и пакеты акций (доли) 55 хозяйственных обществ (без учёта находящихся в стадии ликвидации и банкротства).

Ранее сообщали, что реализация госимущества в 2025 году принесла республиканской казне более 331 млн руб.