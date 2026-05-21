Доходы Башкирии от приватизации госимущества превысили 331 млн рублей

Общий объем поступлений в бюджет Башкирии от приватизации государственного имущества в 2025 году составил 331,1 млн рублей. Об этом на заседании Госсобрания — Курултая РБ сообщила вице-премьер республики — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

«Для сравнения, в 2024 году общая сумма поступлений от приватизации составила 87,3 млн руб., в 2023 году — 49,6 млн руб.», — прокомментировала Полянская.

Ранее стало известно, что в Башкирии могут продать более 59% акций «Башкиравтодора».