В Башкирии могут продать более 59% акций «Башкиравтодора»

По ее данным, процедура организована с целью дальнейшей приватизации предприятия. Как отметила Полянская, на 25 мая также назначен аукцион по продаже 100% доли компании «Урал-Гео». Начальная стоимость актива составляет 97 млн рублей.

Планируется повторно выставить на продажу и 100% доли компании «Табигат» за стартовую цену 98,4 млн руб. — ранее аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, идет подготовка к торгам по продаже 100% акций Региональных электрических сетей, начальная стоимость пакета оценивается в 2,2 млрд рублей.

Напомним, прибыль «Башкиравтодора» в 2025 году составила 350 млн рублей.