В Башкирии могут продать более 59% акций «Башкиравтодора»

По ее данным, процедура организована с целью дальнейшей приватизации предприятия. Как отметила Полянская, на 25 мая также назначен аукцион по продаже 100% доли компании «Урал-Гео». Начальная стоимость актива составляет 97 млн рублей.
Планируется повторно выставить на продажу и 100% доли компании «Табигат» за стартовую цену 98,4 млн руб. — ранее аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.
Кроме того, идет подготовка к торгам по продаже 100% акций Региональных электрических сетей, начальная стоимость пакета оценивается в 2,2 млрд рублей.
Напомним, прибыль «Башкиравтодора» в 2025 году составила 350 млн рублей.
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