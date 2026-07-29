В Башкирии сельхозпредприятие сливало сточные воды в реку

Животноводческое предприятие в Куюргазинском районе сбрасывало сточные воды с отходами на сельхозугодья и в реку Кривля. При этом инвентаризация выбросов вредных веществ не проводилась, учёт отходов не вёлся, а договор на их вывоз и утилизацию со сторонней компанией заключён не был. Нарушение природоохранного законодательства выявила прокуратура Башкирии.
Прокурор внёс руководителю представление. Главный механик предприятия привлечён к административной ответственности за несоблюдение экологических требований и нарушение правил обращения с отходами. Общая сумма штрафов составила 40 тысяч рублей.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Ранее в Учалинском районе привлекли к ответственности фермера за загрязнение реки навозом.
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