В Башкирии сельхозпредприятие сливало сточные воды в реку

Животноводческое предприятие в Куюргазинском районе сбрасывало сточные воды с отходами на сельхозугодья и в реку Кривля. При этом инвентаризация выбросов вредных веществ не проводилась, учёт отходов не вёлся, а договор на их вывоз и утилизацию со сторонней компанией заключён не был. Нарушение природоохранного законодательства выявила прокуратура Башкирии.

Прокурор внёс руководителю представление. Главный механик предприятия привлечён к административной ответственности за несоблюдение экологических требований и нарушение правил обращения с отходами. Общая сумма штрафов составила 40 тысяч рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Учалинском районе привлекли к ответственности фермера за загрязнение реки навозом.