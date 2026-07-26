В Башкирии фермер предстанет перед судом за загрязнение реки навозом

Белорецкий территориальный комитет минэкологии РБ направил в суд исковое заявление к жителю села Вознесенка Учалинского района. Причиной обращения в суд стали неоднократные нарушения природоохранного законодательства на берегу реки Кизникей.
Как пояснили в минэкологии, загон для скота и место выпаса КРС расположены в прибрежной защитной полосе, всего в 9 метрах от уреза воды. Из-за этого почва на берегу реки покрылась навозом, что создает угрозу загрязнения водоема. Кроме того, в охранной зоне обнаружено около 10 куб. м навоза и строительный мусор.
Несмотря на ранее вынесенное предостережение, административный штраф по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ и требование устранить нарушения в 60-дневный срок, фермер продолжал выпас скота. В связи с бездействием нарушителя готовится исковое заявление в суд.
Ранее в Башкирии председателя гаражного кооператива наказали за свалку у реки.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.