В Башкирии фермер предстанет перед судом за загрязнение реки навозом

Белорецкий территориальный комитет минэкологии РБ направил в суд исковое заявление к жителю села Вознесенка Учалинского района. Причиной обращения в суд стали неоднократные нарушения природоохранного законодательства на берегу реки Кизникей.

Как пояснили в минэкологии, загон для скота и место выпаса КРС расположены в прибрежной защитной полосе, всего в 9 метрах от уреза воды. Из-за этого почва на берегу реки покрылась навозом, что создает угрозу загрязнения водоема. Кроме того, в охранной зоне обнаружено около 10 куб. м навоза и строительный мусор.

Несмотря на ранее вынесенное предостережение, административный штраф по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ и требование устранить нарушения в 60-дневный срок, фермер продолжал выпас скота. В связи с бездействием нарушителя готовится исковое заявление в суд.

Ранее в Башкирии председателя гаражного кооператива наказали за свалку у реки.