В Башкирии отпразднуют международный день арбуза

3 августа в Салавате впервые отпразднуют международный день арбуза, сообщили в мэрии.
В программе «сладкого» праздника, который состоится около культурно-досугового центра «Агидель», — ярмарка арбузов и другой сельскохозяйственной продукции, выставка товаров, ярмарка ремесленников, выступления творческих коллективов, различные игровые площадки, ростовые куклы и т. д.
«Насыщенная программа и море впечатлений гарантированы», — добавили в мэрии Салавата.
Начало «арбузного» праздника — в 12.00.
Ранее врач из Уфы рассказал, когда покупать арбузы и почему их нужно мыть.
Как сообщал Башинформ, 3 августа отмечается международный день арбуза. Эту любимую многими травянистую однолетнюю бахчевую культуру семейства тыквенные выращивают в более 90 странах мира. Родиной арбуза считается пустыня Калахари в Южной Африке, всего в мире выращивают более 1200 разновидностей арбуза.
Мякоть арбуза на 93% состоит из воды, арбуз низкокалориен (в 100 г содержится около 30 килокалорий). Арбуз богат витаминами и минералами, полезен в жару. Большое количество углеводов и наличие клетчатки в нем нормализует пищеварение и способствует снижению веса.
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