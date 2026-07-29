В Башкирии отпразднуют международный день арбуза

3 августа в Салавате впервые отпразднуют международный день арбуза, сообщили в мэрии.

В программе «сладкого» праздника, который состоится около культурно-досугового центра «Агидель», — ярмарка арбузов и другой сельскохозяйственной продукции, выставка товаров, ярмарка ремесленников, выступления творческих коллективов, различные игровые площадки, ростовые куклы и т. д.

«Насыщенная программа и море впечатлений гарантированы», — добавили в мэрии Салавата.

Начало «арбузного» праздника — в 12.00.

Ранее врач из Уфы рассказал, когда покупать арбузы и почему их нужно мыть.

Как сообщал Башинформ, 3 августа отмечается международный день арбуза. Эту любимую многими травянистую однолетнюю бахчевую культуру семейства тыквенные выращивают в более 90 странах мира. Родиной арбуза считается пустыня Калахари в Южной Африке, всего в мире выращивают более 1200 разновидностей арбуза.

Мякоть арбуза на 93% состоит из воды, арбуз низкокалориен (в 100 г содержится около 30 килокалорий). Арбуз богат витаминами и минералами, полезен в жару. Большое количество углеводов и наличие клетчатки в нем нормализует пищеварение и способствует снижению веса.

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