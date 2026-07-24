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15:52 (UTC+5), 24 Июля 2026

Врач из Уфы рассказал, когда покупать арбузы и почему их нужно мыть

Эта бахчевая культура очень популярна летом, но таит в себе опасности.

Фото: Валерий Шахов | ИА "Башинформ"
Наталья Овчарук
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Арбузы — вкусное и полезное лакомство, богатое витаминами A и C, а также калием и магнием. Они отлично утоляют жажду и помогают улучшить пищеварение. Специалисты Роспотребнадзора Башкирии среди признаков спелой бахчевой культуры выделяют желтое пятно на боку, глухой звук при постукивании, сухой усик и плодоножку. Однако эта сладость может таить в себе опасность в виде нитратов, которые в организме превращаются в нитриты, вызывают кислородное голодание и нарушают работу внутренних органов. Как поделились с агентством «Башинформ» токсикологи ГКБ № 21 имени В.Г Сахаутдинова, с такими отравлением жители республики и столицы региона поступают крайне редко. А вот с бактериальными инфекциями — довольно часто.

В беседе с журналистом агентства врач-инфекционист и заведующая диагностическим отделением Республиканской клинической инфекционной больницы Роза Гумерова отметила, что подобные бактериальные инфекции жители региона получают после серии ошибок.

«Сюда входят и покупки разрезанных половинок, неправильное мытье или его отсутствие, а также нарезка арбуза грязным ножом, — поделилась врач-инфекционист. — Покупать арбуз можно в любое время года, но самые безопасные культуры в нашей стране созревают к концу июля — в августе. Также не стоит приобретать арбуз у дорог и неизвестных продавцов. Главное правило — тщательно промыть продукт под проточной водой с хозяйственным мылом и нарезать только чистыми руками и инструментами. В противном случае вы рискуете получит бактериальную инфекцию, которую легко отличить от отравления. Она всегда сопровождается высокой температурой тела, рвотой, жидким стулом».
Олег Яровиков ИА "Башинформ"Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"

Арбуз идеально употреблять как перекус между основными приемами пищи (за 1 час до еды или через 2 часа после). Это помогает лучшему усвоению и предотвращает возможное брожение в желудке. Специалисты не рекомендуют есть арбуз перед сном из-за его сильного мочегонного эффекта, который может нарушить сон.

Оптимально употреблять 200-300 грамм за один раз, позволив себе до 1-1,5 кг в день. Арбуз содержит много воды и сахара. Переедание может вызвать дискомфорт в желудке и вздутие (из-за объема и клетчатки), частые позывы в туалет (мочегонный эффект). При заболеваниях почек (сопровождающихся нарушением выведения жидкости) и людям с сахарным диабетом необходима консультация врача или диетолога для определения безопасной порции и контроля уровня сахара в крови.

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