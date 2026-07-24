Врач из Уфы рассказал, когда покупать арбузы и почему их нужно мыть

Арбузы — вкусное и полезное лакомство, богатое витаминами A и C, а также калием и магнием. Они отлично утоляют жажду и помогают улучшить пищеварение. Специалисты Роспотребнадзора Башкирии среди признаков спелой бахчевой культуры выделяют желтое пятно на боку, глухой звук при постукивании, сухой усик и плодоножку. Однако эта сладость может таить в себе опасность в виде нитратов, которые в организме превращаются в нитриты, вызывают кислородное голодание и нарушают работу внутренних органов. Как поделились с агентством «Башинформ» токсикологи ГКБ № 21 имени В.Г Сахаутдинова, с такими отравлением жители республики и столицы региона поступают крайне редко. А вот с бактериальными инфекциями — довольно часто.

В беседе с журналистом агентства врач-инфекционист и заведующая диагностическим отделением Республиканской клинической инфекционной больницы Роза Гумерова отметила, что подобные бактериальные инфекции жители региона получают после серии ошибок.

«Сюда входят и покупки разрезанных половинок, неправильное мытье или его отсутствие, а также нарезка арбуза грязным ножом, — поделилась врач-инфекционист. — Покупать арбуз можно в любое время года, но самые безопасные культуры в нашей стране созревают к концу июля — в августе. Также не стоит приобретать арбуз у дорог и неизвестных продавцов. Главное правило — тщательно промыть продукт под проточной водой с хозяйственным мылом и нарезать только чистыми руками и инструментами. В противном случае вы рискуете получит бактериальную инфекцию, которую легко отличить от отравления. Она всегда сопровождается высокой температурой тела, рвотой, жидким стулом».