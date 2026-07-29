В Башкирии изменили правила проверок управляющих компаний

Уточнен порядок внеплановых проверок управляющих компаний специалистами госжилстройнадзора РБ — теперь решения проводить проверки станут принимать по обновленному перечню признаков возможных нарушений. Постановление об этом подписал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Кроме того, обязательные профилактические визиты отменить больше не получится, а УК должны предупредить о них минимум за сутки. Уведомления и документы при этом смогут отправлять не только привычными способами, но и через Госуслуги и мобильное приложение «Инспектор».

Напомним, в Башкирии и по всей стране платёжки за ЖКУ переведут в электронный формат.