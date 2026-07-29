Миф или правда: можно ли ставить горячее в холодильник

Почти каждая хозяйка и хозяин знают, что горячую еду в холодильник лучше не ставить. Однако мало кто знает, почему существует такой запрет. Специалисты Роскачества объяснили, что существует множество правил и инструкций по обеспечению пищевой безопасности — от рекомендаций Роспотребнадзора до гайдов от ВОЗ. Нигде не написано, что будет с едой, если поставить ее быстро в холодильник горячей. Но все подчеркивают, что чем больше времени продукты проводят в охлаждённом состоянии, тем медленнее они портятся.

«ВОЗ рекомендует отправлять еду в холодильник, когда от нее перестанет идти пар, и не советует оставлять кастрюлю на столе или плите более чем на два часа. Самый нежелательный температурный диапазон — от 5 до 60 °C. Остывая в холодильнике, еда пройдет его быстрее, чем на кухонном столе», — уточнили представители ведомства.

В итоге, запрет с оставлением горячей еды в холодильнике связан больше не с порчей еды, а с работой, точнее, порчей устройства.

«В СССР холодильники были с очень слабой теплоизоляцией и слабыми компрессорами. При попадании, например, горячей кастрюли внутрь на их стенках мгновенно нарастала ледяная шуба, внутри повышалась температура, а сам компрессор мог сгореть от нагрузки. Современные холодильники куда более надежные, но свежеприготовленная горячая еда также повышает температуру воздуха внутри них. Из‑за этого продукты, которые находятся рядом, хранятся при более высокой температуре, что может сократить их срок хранения или привести к порче», — пояснили специалисты.

Одна из последних рекомендаций от производителей холодильников — остужать еду до комнатной температуры и уже ставить в холодильник. Или же раскладывать горячую еду по более мелким контейнерам с закрытой крышкой.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, когда можно покупать спелые арбузы и почему из обязательно нужно мыть.