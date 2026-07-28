Андрей Назаров передал смыслы Межвузовского студенческого кампуса в Уфе

Проект Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно‑образовательного центра мирового уровня в Уфе, разработанный архитекторами и строителями Башкирии, не только способствует развитию высшего образования и науки, но и демонстрирует способность республики формировать значимые смыслы в градостроительной повестке страны. Об этом заявил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров в Москве на форуме «Архитектурный код России: от исторической идентичности к строительству национальной гордости».

Особое внимание Андрей Назаров уделил технологии «быстрого» возведения кампуса. Благодаря специально разработанному подходу все семь башен второй очереди строились одновременно со скоростью три этажа в месяц. Подобный метод в республике впервые успешно апробировали во время пандемии коронавируса. Тогда в рекордные сроки возвели четыре модульных клинико-инфекционных центра в селе Зубово Уфимского района, Стерлитамаке, Сибае и Туймазах. Этот проект получил высокую оценку ВОЗ и впоследствии его распространили в десяти российских регионах.

«Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно‑образовательного центра мирового уровня в Уфе несёт мощный ценностный код и выступает пространством евразийского диалога, поддерживающим традиционные ценности. Здесь работают культурные центры Китая, Ирана, Абхазии. Мы создаём среду для взаимодействия цивилизаций вокруг российского смыслового ядра. На примере кампуса хотелось продемонстрировать, что регионы способны формировать уникальные элементы общероссийского архитектурного кода, сочетая модерн с национальным колоритом и высокими технологиями. Мы активно ищем свою архитектурно-градостроительную формулу, готовы подключиться к работе по всем направлениям и обмениваться опытом», — заявил на дискуссионной площадке форума Андрей Назаров.

Напомним, ранее в состав Евразийского НОЦ вошли ещё два предприятия Башкирии.