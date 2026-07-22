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16:49 (UTC+5), 22 Июля 2026

В состав Евразийского НОЦ вошли еще два предприятия Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

В число резидентов Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня включены еще два предприятия региона: научно-внедренческое предприятие «БашИнком» и научно-производственное объединение «Уфимец». Указ о внесении изменений в состав участников подписал Глава республики Радий Хабиров. 

В состав наблюдательного совета Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня входят: зампремьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций  Александр Шельдяев, председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, директор АНО Управляющая компания научно-образовательного центра РБ Андрей Кулаков, министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин, руководитель УФИЦ РАН Василий Мартыненко, ректор Башгосмедуниверситета Валентин Павлов, президент Академии наук РБ Камиль Рамазанов, президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов. Состав наблюдательного совета возглавляет Глава региона.

Согласно документу, наблюдательному совету разрешено привлекать к работе на безвозмездной основе широкий круг специалистов — от федеральных чиновников до индустриальных партнеров и общественных и политических деятелей.

Помимо добавленных новых предприятий в состав участников НОЦ входят вузы республики, научные институты и порядка 32 предприятий реального сектора экономики.

Напомним, создание центра началось в 2020 году для синергии науки, производства и бизнеса.  

Ранее сообщалось о завершении строительства семи башен Межвузовского кампуса  - студенческого пространства Евразийского НОЦ. 

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