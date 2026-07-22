В состав Евразийского НОЦ вошли еще два предприятия Башкирии

В число резидентов Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня включены еще два предприятия региона: научно-внедренческое предприятие «БашИнком» и научно-производственное объединение «Уфимец». Указ о внесении изменений в состав участников подписал Глава республики Радий Хабиров.
В состав наблюдательного совета Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня входят: зампремьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев, председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, директор АНО Управляющая компания научно-образовательного центра РБ Андрей Кулаков, министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин, руководитель УФИЦ РАН Василий Мартыненко, ректор Башгосмедуниверситета Валентин Павлов, президент Академии наук РБ Камиль Рамазанов, президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов. Состав наблюдательного совета возглавляет Глава региона.
Согласно документу, наблюдательному совету разрешено привлекать к работе на безвозмездной основе широкий круг специалистов — от федеральных чиновников до индустриальных партнеров и общественных и политических деятелей.
Помимо добавленных новых предприятий в состав участников НОЦ входят вузы республики, научные институты и порядка 32 предприятий реального сектора экономики.
Напомним, создание центра началось в 2020 году для синергии науки, производства и бизнеса.
Ранее сообщалось о завершении строительства семи башен Межвузовского кампуса - студенческого пространства Евразийского НОЦ.
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