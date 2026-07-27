В Уфе раньше срока открыли мост через реку Берсувань

В Уфе на три недели раньше намеченного открыли для движения мост через Берсувань на оренбургской трассе — 25 июля вместо 13 августа. Ранее об этом сообщал «Башинформ».

Работы вели по одной половине моста, поток транспорта шёл реверсивно по свободной полосе. Начался ремонт 1 июня и сначала планировался к завершению 5 сентября. Мост эксплуатируется полвека — его построили в 1976 году.