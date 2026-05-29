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11:57 (UTC+5), 29 Мая 2026

С 1 июня под Уфой стартует ремонт моста через реку Берсувань

Фото: Стоп-кадр видео | ЦУР РБ
Гульфия Акулова

Мосту в районе села Чесноковка в Уфимском районе уже 50 лет — его построили в 1976 году.

Ремонт моста начнется 1 июня и продлится до 5 сентября 2026 года.

За лето дорожные службы приведут сооружение в порядок, чтобы обеспечить его безопасную эксплуатацию, рассказал в прямом эфире ЦУР Башкортостана начальник отдела организации работ ФКУ «Уралуправтодор» Салават Алсынбаев, 

В ходе ремонта рабочие полностью разберут старое покрытие, снимут гидроизоляцию, уберут барьерные и перильные ограждения, а также тротуарные блоки. На их место установят новые деформационные швы, нанесут напыляемую гидроизоляцию, уложат выравнивающий слой и современное дорожное покрытие. Кроме того, мост оборудуют новой системой водоотвода, обновят ограждения и нанесут яркую горизонтальную разметку.

Чтобы успеть к сентябрю, ремонтные работы будут вестись круглосуточно. Для проезда транспорта организуют реверсивное движение со светофорным регулированием. 

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