В Уфе назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

В мэрии Уфы назвали топ вакансий по уровню зарплаты. Так, сейчас в башкирской столице ищут механика по гидравлическому разрыву пластов. Специалисту готовы платить до 230 тысяч рублей ежемесячно. Оплата труда арматурщика колеблется от 140 до 160 тысяч рублей. На третьем месте по уровню зарплаты – вакансия врача-невролога и агронома высшей квалификации с ежемесячной оплатой до 105 тысяч рублей. Монтажник металлоконструкций и железобетонных конструкций может заработать в башкирской столице от 100 до 130 тысяч. Инженера станции геолого-технологических исследований ищут за 100 тысяч в месяц.
Всего на данный момент в Уфе есть 10,6 тысяч вакантных рабочих мест, подчеркнули в мэрии.
Ранее «Башинформ» со ссылкой на данные минтруда писал о том, что в Башкирии уровень безработицы остается низким. К концу мая 2026 года на учете в службе занятости населения состояли 10,7 тысячи не занятых трудовой деятельностью жителей республики.
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