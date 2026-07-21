В Башкирии посчитали безработных

Как сообщили в Башстате со ссылкой на данные минтруда РБ, к концу мая 2026 года на учете в службе занятости населения состояли 10,7 тысячи не занятых трудовой деятельностью жителей республики. Из них статус официально зарегистрированного безработного имели 9,2 тысячи человек.
«Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% к численности рабочей силы. За май статус безработного получили 2,1 тысячи человек, трудоустроено за месяц 1 тысяча человек», — добавили статистики региона.
К концу мая этого года в республиканском банке вакансий содержалась информация о 28,4 тысячи рабочих местах. Это на 2,2 процента больше, чем в апреле.
Как ранее сообщил Башинформ, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале-апреле 2026 года превысила 1,965 млн человек.
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