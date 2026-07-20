В Башкирии назвали численность экономически активного населения

По данным выборочного обследования Башстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале-апреле 2026 года превысила 1,965 млн человек.
Из них около 1,934 млн человек или 98,4% классифицировались как занятые экономической деятельностью. Остальные или 31,4 тысячи человек (1,6%) – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. Иначе говоря, не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.
Как ранее сообщил Башинформ, среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь-апрель 2026 года превысила 75913 рублей. Это на 8,5 процента больше, чем год назад.
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