В Башкирии сняли режим ракетной опасности

В Башкирии через несколько минут после введения отменили режим «Ракетная опасность», сообщает госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.
Между тем, режим беспилотной опасности продолжает действовать. Аэропорт Уфы также пока находится под ограничениями на прием и выпуск самолетов.
В МЧС Башкирии напомнили, что при угрозе беспилотной опасности нужно держаться подальше от окон, так как стекла могут быть опасны при взрыве; не выходить на улицу без необходимости; не подходить к обломкам БПЛА; сообщать о происшествии по номеру 112; следить за сообщениями официальных источников.
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