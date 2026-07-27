В Башкирии объявили режим беспилотной и ракетной опасности

В республике объявили режим «Ракетная и беспилотная опасность». Об этом сообщает региональный МЧС. Жителей региона просят быть осторожными и предельно внимательными.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в уфимском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.