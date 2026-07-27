На трассах Башкирии проходят массовые проверки водителей

На дорогах республики проходят утренние массовые проверки водителей, предупредил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Сотрудники ДПС несут службу на 113 и 206 км дороги «Уфа – Оренбург», на 103 км трассы «Уфа - Янаул», на 101 км автодороги Р-240 и на 1455 км трассы М-5 «Урал».

Особое внимание дорожные полицейские уделяют нетрезвому вождению и перевозке детей-пассажиров. Водителям следует соблюдать скоростной режим, иметь при себе все необходимые документы и быть готовыми к возможной остановке для проверки.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии выставили на продажу автомобили должников.