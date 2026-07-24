Жителей и гостей Уфы заставят кататься на электросамокатах по правилам

На основе предложений операторов кикшеринга мэрией города был составлен план мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике ДТП с участием пользователей СИМ на 2026 год. Он включает 5 разделов:

1. Организационные и технические меры — верификация пользователей (Банк ID, «Макс»), контроль скаутов, отработка ДТП, актуализация зон, фотоконтроль парковки.

2. Профилактические и разъяснительные меры — «Школа вождения» (очная и онлайн), распространение материалов в школах и родительских чатах, социальная реклама, викторины, бонусы за обучение.

3. Контроль и надзор — рейды, приём обращений граждан через чат-боты, взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

4. Инфраструктура — нанесение разметки, предложения по развитию велоинфраструктуры.

5. Мониторинг и отчётность — ежемесячные отчёты операторов, ежеквартальное обсуждение результатов, подведение итогов.

Кроме того, деятельность операторов на территории города должна быть возможной только при условии подписания соответствующего соглашения и обеспечения полноценной передачи данных в специализированное программное обеспечение. Это позволит администрации Уфы получать объективную информацию о работе кикшеринга и оперативно реагировать на нарушения.

По данным пресс-службы муниципалитета, всего в Уфе эксплуатируется порядка 6 тысяч СИМ. В городе определены зоны полного запрета их движения на 19 общественных пространствах. Также зоны запрета действуют на территориях кладбищ и промышленных предприятий. Дополнительно введены ограничения на 8 участках улично-дорожной сети в центре столицы. Для регулирования скоростного режима СИМ введены следующие ограничения скорости:

· на 149 перекрёстках основных улиц Уфы — от 5 до 15 км/ч;

· на территории 19 парковых зон — от 15 до 20 км/ч;

· в период учебного года возле 32 образовательных учреждений, пути выхода из которых проходят через проезжую часть — до 15 км/ч.

«К сожалению, культура вождения и знания правил дорожного движения не везде у нас на высоком уровне, поэтому наша задача — усилить работу именно в этом направлении», — подчеркнул первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

Он также предложил организовать отдельную территорию, наподобие автодрома, где новички могли бы получать базовые навыки управления электросамокатами, чтобы «почувствовать» технику, прежде чем выезжать на тротуары и велодорожки.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в госавтоинспекции вновь призвали ужесточить контроль за использованием данных средств передвижения.