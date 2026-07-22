В Уфе произошло 39 ДТП с участием малолетних электросамокатчиков

С начала года в городе произошло 12 ДТП с участием СИМ, которыми управляли несовершеннолетние, в основном это электросамокаты. Чаще всего аварии случаются, когда проезжую часть дети на СИМ пересекают не спешиваясь, резко выезжают на дорогу в неустановленном месте. Об этом 22 июля на оперативном совещании в мэрии города проинформировал врио начальника отделения пропаганды отдела ГАИ УМВД России по Уфе Алексей Комышев.

По его словам, всего за 6 месяцев этого года на территории города было зарегистрировано 39 аварий с участием детей и подростков, в которых пострадали 42 несовершеннолетних, обошлось без погибших (в 2025 году — 50 ДТП и 57 пострадавших).

«Данные статистики свидетельствуют о том, что благодаря совместным усилиям профилактика дает положительный результат, однако это не повод снижать темп, — отметил представитель госавтоинспекции. — В летние каникулы дети чаще оказываются на улицах города в качестве пешеходов и за рулем СИМ, что повышает риски попасть в ДТП. Госавтоинспекция регулярно проводит рейды, направленные на пресечение управления транспортными средствами без водительского удостоверения. Практически ежедневно выявляются факты управления автомобилями, мотоциклами и питбайками несовершеннолетними. Особое внимание уделяется проверкам на отдаленных территориях. Проводятся профилактические мероприятия „Не рули, малай“ и „Мототехника“, организуются беседы и встречи. Также в ближайшее время состоятся рейды по использованию электросамокатов».

Спикер акцентировал внимание на том, что кикшеринговым компаниям необходимо улучшить качество верификации, так как имеются факты, когда подростки пользуются арендованными СИМ по паспортным данным родителей или используют аккаунт взрослого. Сотрудникам школ, комиссиям по делам несовершеннолетних, управлениям и отделам образования районов города, центру общественной безопасности Уфы необходимо усиленно проводить работу с родителями, которые зачастую пребывают в неведении о том, как гоняют их дети.

И. о. главы администрации города Рустам Шарипов отметил, что проблема требует комплексного подхода: участие служб профилактики, ГАИ, торговых сетей, операторов доставки, прокуратуры и СМИ.

«Особое беспокойство вызывает ситуация в сельской местности, где дети катаются на мопедах и самокатах без защиты и соблюдения ПДД. Родители должны объяснять детям риски, службы — контролировать соблюдение правил», — сказал он.

Глава города заявил, что на этой неделе состоится межведомственная комиссия с участием прокуратуры и представителей агрегаторов для разработки плана мероприятий по снижению аварийности.

Ранее глава Уфы поручил ввести нормы ограничения скорости для СИМ.