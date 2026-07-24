В Уфе ветерану Сафуану Басырову исполнится 101 год

Глава администрации Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов вместе с депутатом городского Совета Олегом Баулиным поздравили ветерана Великой Отечественной войны Сафуана Абдулхаковича Басырова с наступающим днём рождения. В субботу, 25 июля, ему исполнится 101 год.

Юбиляру передали поздравительные адреса от Президента России Владимира Путина и Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Также для ветерана выступила народная артистка Республики Башкортостан, солистка Башгосфилармонии Лилия Ишемьярова.

«Уважаемый Сафуан Абдулхакович! От всей души поздравляю с юбилеем, здоровья и всего самого хорошего Вам и Вашим близким! Вы — наша гордость!» — поздравил ветерана Газизьян Ахмедьянов.

Сафуан Абдулхакович родился 25 июля 1925 года в деревне Бабаево Мишкинского района Башкортостана. С 14 лет, после окончания начальной школы, работал в колхозе «Дружба»

В ноябре 1943 года его призвали в армию и отправили на Дальний Восток. Он служил в артиллерийской части в городе Ворошилов (ныне Уссурийск) Приморского края. В 1944 году находился на границе с Маньчжурией, а в августе 1945 года участвовал в освободительных боях против японских захватчиков на севере Корейского полуострова, на острове Сахалин и Курильских островах.

За свои заслуги ветеран награждён медалями «За отвагу», «За Победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова и другими юбилейными наградами.

В феврале 2025 года на 48-м заседании городского Совета Сафуану Абдулхаковичу присвоили звание «Почётный гражданин города Уфы».

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