В Уфе до конца августа перекроют полосу в тоннеле Восточного выезда

Движение в южном тоннеле Восточного выезда в сторону федеральной трассы М-5 «Урал» останется частично ограниченным. По левой полосе проезда не будет до 28 августа, сообщает минтранс РБ.

Ограничения связаны с работами по устройству огнезащитного покрытия центральной опоры тоннеля. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за жары ограничат движение грузовиков.