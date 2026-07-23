В Башкирии из-за жары ограничат движение грузовиков

В Башкирии в связи с подъёмом температуры до +32 °C и выше, для сохранения дорожного покрытия, на федеральных трассах временно запрещается проезд тяжёлых грузовиков. Ограничение действует с 23 июля с период с 8 до 20 часов на территориях Башкирии, Курганской и Оренбургской областей.

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