В Башкирии беременной женщине на сапборде стало плохо

По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, в Нуримановском районе мужчина и беременная женщина заплыли на сапборде далеко от берега без спасательных жилетов. Женщине стало плохо из-за жары, и самостоятельно вернуться они не могли.

Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали их на берег. В дальнейшей медпомощи они не нуждались.

Ранее в Башкирии добавят топливо на АЗС в направлении Павловки.