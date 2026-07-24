Пятница, 24 Июля 2026
|
Уфа
+30 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
15:55 (UTC+5), 24 Июля 2026

В Башкирии добавят топливо на АЗС в направлении Павловки

Фото: Валерий Шахов | ИА "Башинформ"
Элина Ахметова

На выходных оперштаб усилит снабжение АЗС Нуримановского района, так как это крупное туристическое направление. Как сообщил на брифинге в ЦУР глава администрации Вилдан Ситдиков, в районе две АЗС «Башнефти» — в Павловке, которую только что загрузили, и в райцентре Красная Горка, где ожидается прибытие бензовоза. На третьей — сети «Прогресс», есть только ДТ, бензинов нет четыре дня. Между тем именно с этой АЗС заключили договора бюджетные организации, в том числе ЦРБ, и вчера медицинский транспорт не смог заправиться. Глава района попросил оперштаб решить вопрос с обеспечением этой сети. Кроме того, на выходных ожидается двукратный рост турпотока на базы Павловского водохранилища, куда едут в основном на личном транспорте.

Замминистра промышленности РБ Эдуард Мустафин ответил, что оперштаб в курсе и занимается решением вопроса с «Прогрессом», и что заправкам района в выходные будет уделено внимание.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru