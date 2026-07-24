В Башкирии добавят топливо на АЗС в направлении Павловки

На выходных оперштаб усилит снабжение АЗС Нуримановского района, так как это крупное туристическое направление. Как сообщил на брифинге в ЦУР глава администрации Вилдан Ситдиков, в районе две АЗС «Башнефти» — в Павловке, которую только что загрузили, и в райцентре Красная Горка, где ожидается прибытие бензовоза. На третьей — сети «Прогресс», есть только ДТ, бензинов нет четыре дня. Между тем именно с этой АЗС заключили договора бюджетные организации, в том числе ЦРБ, и вчера медицинский транспорт не смог заправиться. Глава района попросил оперштаб решить вопрос с обеспечением этой сети. Кроме того, на выходных ожидается двукратный рост турпотока на базы Павловского водохранилища, куда едут в основном на личном транспорте.

Замминистра промышленности РБ Эдуард Мустафин ответил, что оперштаб в курсе и занимается решением вопроса с «Прогрессом», и что заправкам района в выходные будет уделено внимание.