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14:16 (UTC+5), 24 Июля 2026

На пляжах Уфы ввели запрет на купание

Меры приняты из-за подъема воды в реках.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина
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Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, в связи с резким подъемом уровня воды в реках Белой и Уфа, на пляжах ввели временный запрет на купание.

«Это не просто формальность, а мера вашей безопасности. Вода прибывает стремительно, и привычные места отдыха становятся смертельно опасными», — заявили в ведомстве.

Спасатели объяснили, почему нельзя заходить в воду сейчас:

  • Из-за «слепой» воды. Из-за мутности не видно, что под ногами. Течение несет коряги, арматуру и мусор — нырок может закончиться тяжелой травмой.
  • Из-за бурного потока. Даже если человек отличный пловец, сильное течение может сбить его с ног и утащить на глубину.
  • Из-за повышенной мутности и грязи. Вода поднимается, размывает берега и дно, поднимая со дна весь накопившийся ил и песок.

На реке Белой находятся пляжи «Солнечный», «Водник», «Ак Яр», а на реке Уфе «Берег солнца», «Сипайловские Сочи» и «Песчаный».

К слову, в предстоящие выходные ожидается очень жаркая погода. Ранее «Башинформ» сообщал о том, что жителей Башкирии предупредили о 34-градусной жаре.

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