На пляжах Уфы ввели запрет на купание

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, в связи с резким подъемом уровня воды в реках Белой и Уфа, на пляжах ввели временный запрет на купание.
«Это не просто формальность, а мера вашей безопасности. Вода прибывает стремительно, и привычные места отдыха становятся смертельно опасными», — заявили в ведомстве.
Спасатели объяснили, почему нельзя заходить в воду сейчас:
На реке Белой находятся пляжи «Солнечный», «Водник», «Ак Яр», а на реке Уфе «Берег солнца», «Сипайловские Сочи» и «Песчаный».
К слову, в предстоящие выходные ожидается очень жаркая погода. Ранее «Башинформ» сообщал о том, что жителей Башкирии предупредили о 34-градусной жаре.
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