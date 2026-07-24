На пляжах Уфы ввели запрет на купание

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, в связи с резким подъемом уровня воды в реках Белой и Уфа, на пляжах ввели временный запрет на купание.

«Это не просто формальность, а мера вашей безопасности. Вода прибывает стремительно, и привычные места отдыха становятся смертельно опасными», — заявили в ведомстве.

Спасатели объяснили, почему нельзя заходить в воду сейчас:

Из-за «слепой» воды. Из-за мутности не видно, что под ногами. Течение несет коряги, арматуру и мусор — нырок может закончиться тяжелой травмой.

Из-за бурного потока. Даже если человек отличный пловец, сильное течение может сбить его с ног и утащить на глубину.

Из-за повышенной мутности и грязи. Вода поднимается, размывает берега и дно, поднимая со дна весь накопившийся ил и песок.

На реке Белой находятся пляжи «Солнечный», «Водник», «Ак Яр», а на реке Уфе «Берег солнца», «Сипайловские Сочи» и «Песчаный».

К слову, в предстоящие выходные ожидается очень жаркая погода. Ранее «Башинформ» сообщал о том, что жителей Башкирии предупредили о 34-градусной жаре.