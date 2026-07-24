Жителей Башкирии предупредили о 34-градусной жаре

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в ближайшие сутки местами по республике ожидаются грозы, ночью и утром туман, видимость 500 м и менее.
Прогнозируется переменная облачность. В некоторых районах небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +15, +20°, днем +29, +34°.
В Уфе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18, +20°, днем +32, +34°.
Ранее синоптики рассказали, какими будут выходные в Башкирии.
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