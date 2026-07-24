Кирилл Первов обратился к жителям Башкирии с важным сообщением

В Башкирии дождливая погода сменилась жарой, уровень рек начал снижаться, также снизился объём притока воды на водохранилищах. Однако вместе с приходом солнечной погоды увеличилось и число происшествий на воде. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

«К сожалению, трагедии не обходят стороной и детей. Вчера несчастный случай с гибелью ребенка произошёл на реке Дёме в селе Раевское Альшеевского района. Сегодня — на реке Белой в селе Юсупово Дюртюлинского района. Случившееся, ещё одно напоминание о том, как важно соблюдать правила безопасности. Купайтесь только на оборудованных пляжах и не оставлять детей у воды без присмотра», — обратился к жителям Башкирии Кирилл Первов.

В случае экстренной ситуации, звоните по номеру 112, с полным списком официальных мест отдыха у воды и пляжей можно ознакомиться на сайте госкомитета РБ по ЧС, напомнил руководитель ведомства.

Добавим, за минувшие сутки наибольшее снижение уровня воды отмечалось на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района на 54 см и на реке Уфе в районе Шакши города Уфы на 17 см.