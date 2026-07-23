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17:12 (UTC+5), 23 Июля 2026

Жителей Уфы предупредили о последствиях купания в озере парка «Кашкадан»

Купание в стоячей воде, в которой к тому же обитают водоплавающие, может привести к заражению церкариозом («зудом купальщика»).

Фото: Артем Газизов | для ИА "Башинформ"
Ксения Калинина
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Как сообщил «Башинформу» собственный источник, на пляже озера парка «Кашкадан» появились предупреждающие таблички «Осторожно церкариоз». Информация об их установке разлетелась и в соцсетях. Информагентству пояснили, что, предварительно, в начале купального сезона были выявлены случаи этого заболевания среди отдыхавших, поэтому во время выездного заседания временной рабочей группы Общественной палаты РБ общественного мониторинга набережной реки Белой и пляжей в Уфе ответственным ведомствам были даны рекомендации по установке предупреждающих табличек, чтобы, увидев их, люди могли самостоятельно принять решение - купаться в водоеме или нет.

По данным регионального Роспотребнадзора, церкариоз — это паразитарное заболевание, вызываемое личинками гельминтов водоплавающих птиц (церкариями шистосоматид). Заражение человека происходит во время купания в водоёмах (при температуре воды выше 20°С) с преимущественно стоячей водой, где обитает большое количество уток. Промежуточными хозяевами церкариев являются брюхоногие моллюски, обитающие в водоемах. Для человека эти паразиты не представляют особой опасности: хоть они и присоединяются к коже, но быстро погибают.

Заболевание характеризуется быстрым развитием клинических проявлений от 20-30 минут до нескольких часов. Основные симптомы церкариального дерматита: покалывание и покраснение кожи; зуд (иногда очень сильный); мелкие красные волдыри или прыщики. В отдельных случаях может присоединиться нарушение сна, небольшое повышение температуры и сухой кашель. Через 1,5-2 недели от начала заражения неосложненные клинические проявления затухают. Пигментация в местах высыпаний может сохраняться до 3 недель.

Для предупреждения заболевания церкариозом необходимо:

  • купаться только в разрешённых местах;
  • при купании избегать мелководных участков и водоемов, заросших водной растительностью, где обитают моллюски и есть большое скопление водоплавающих птиц;
  • перед входом в воду использовать для защиты кожи репелленты на вазелиновой основе или питательные кремы и масла;
  • после контакта с водой принять душ или тщательно вытереть кожу жестким полотенцем или сухой тканью и быстро сменить мокрую одежду.

В управлении Роспотребнадзора по РБ призвали граждан не заниматься самолечением, при появлении первых признаков заболевания следует обращаться к врачу.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе у парка «Кашкадан» ограничат движение транспорта.

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