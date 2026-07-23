В Уфе у парка «Кашкадан» ограничат движение транспорта

По данным мэрии города, движение транспорта будет ограничено на территории проезда-дублера ул. Маршала Жукова (вдоль парка «Кашкадан» и ТЦ «Простор»), а также по крайней правой полосе проезжей части по нечетной стороне ул. Маршала Жукова (вдоль парка «Кашкадан»») - с 06:00 25 июля до 23:59 26 июля.

В этот период здесь будет идти подготовка и проведение V Международного форума здоровья и туризма «На Рахате».

Ранее в Башкирии в пруду утонула женщина.