В Башкирии в пруду утонула женщина

По данным пресс-службы МЧС по РБ, инцидент произошел на пруду около деревни Ивангород. Прибывшие на место специалисты госкомитета РБ по ЧС извлекли из воды тело 39-летней женщины.

По предварительным данным, погибшая купалась в необорудованном для этого месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в Башкирии спасатели нашли утонувшего 4 дня назад мужчину.