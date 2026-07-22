В Башкирии спасатели нашли утонувшего 4 дня назад мужчины

Сегодня в деревне Абзаево Кигинского района обнаружено тело утонувшего человека. Трагедия произошла ещё 18 июля. Как сообщает главное управление МЧС по РБ, в тот день молодые люди распивали спиртные напитки на берегу реки Ик. Позже один из них пропал. Недалеко от места, где отдыхала компания, были обнаружены его вещи.

Сегодня спасатели госкомитета РБ по ЧС извлекли из воды тело утонувшего мужчины. Надо отметить, что на берегу водоёма, где произошла трагедия, установлены аншлаги о запрете купания. Специалисты начали расследование произошедшего.

Ранее пьяный мужчина едва не стал жертвой воды в Кировском районе Уфы выше пляжа «Солнечный». В несанкционированном месте, произошел инцидент, который мог закончиться трагически, сообщал «Башинформ».