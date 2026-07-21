В Уфе пьяный мужчина едва не стал жертвой воды

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, в 100 метрах выше по течению реки Белой спасатели поисково-спасательного отряда Уфы заметили тонущего мужчину.
Благодаря оперативным действиям сотрудников, мужчину удалось оперативно извлечь из воды и доставить на берег.
Пострадавший, которому на вид около 50 лет, предположительно, был пьян, что и стало причиной возникновения чрезвычайной ситуации. В медпомощи спасенный не нуждался.
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