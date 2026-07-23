Женщина поблагодарила полицейских из Башкирии за спасение мужа-«потеряшки»

По данным пресс-службы МВД по РБ, мужчина ушел пешком через лес в заброшенную деревню навестить могилу матери и не вернулся. Пенсионер сбился с пути и углубился в чащу без связи и необходимых лекарств. Поиски продолжались до ночи, после чего встревоженная жена обратилась в полицию.
На место незамедлительно выехали сотрудники Аскинского РОВД совместно с государственным лесным инспектором Вадимом Нигаматьяновым. Для обследования территории был задействован беспилотный летательный аппарат. Через пару часов мужчину обнаружили живым и здоровым.
«Благодаря высочайшему профессионализму, самоотдаче и слаженным действиям мой муж был найден живым и невредимым... Рядом с нами живут люди, готовые рисковать собственным временем и силами ради спасения незнакомого человека», — написала женщина в своем обращении.
Ранее в Башкирии две девочки попались на краже косметики.
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