В Башкирии две девочки попались на краже косметики

В одном из торговых объектов Стерлитамака две несовершеннолетние девочки похитили товары на более чем 2 000 рублей. За их преступление были привлечены родители по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Школьниц поставят на профилактический учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Необдуманный поступок, совершённый ради сиюминутной выгоды, может иметь серьёзные последствия. Постановка на профилактический учёт, отрицательная характеристика и внимание со стороны органов системы профилактики способны негативно сказаться в дальнейшем при поступлении в образовательные организации, трудоустройстве и в иных жизненных ситуациях, где учитывается характеристика личности», — подчеркнули в пресс-службе МВД по РБ.

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