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14:36 (UTC+5), 22 Июля 2026

Жительница Башкирии пырнула сожителя ножом в живот

В Стерлитамаке прокуратура добилась лишения свободы женщине, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре 2025 года женщина на почве личных неприязненных отношений, возникших во время конфликта с ее сожителем, ударила его ножом в живот.

Мужчина получил телесные повреждения, его здоровью был причинен тяжкий вред. Подсудимая частично признала свою вину. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. рублей.

Ранее житель Башкирии пойдет под суд за убийство знакомого во время застолья.

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