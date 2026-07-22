Жительница Башкирии пырнула сожителя ножом в живот

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре 2025 года женщина на почве личных неприязненных отношений, возникших во время конфликта с ее сожителем, ударила его ножом в живот.
Мужчина получил телесные повреждения, его здоровью был причинен тяжкий вред. Подсудимая частично признала свою вину. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. рублей.
Ранее житель Башкирии пойдет под суд за убийство знакомого во время застолья.
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