Житель Башкирии пойдет под суд за убийство знакомого во время застолья

В Кумертау арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. По информации следственного комитета Башкирии, 10 июля днем во дворе жилого дома на улице Бабаевской находящийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант в ходе конфликта со своим знакомым нанес ему ножевое ранение в живот.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, однако через 2,5 часа скончался. Обвиняемый был вскоре задержан сотрудниками полиции и сознался в содеянном.

В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор доказательств по делу.

Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ 33-летнему жителю города Кумертау предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что жительница Башкирии ответит в суде за убийство незрячего мужчины.