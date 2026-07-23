Волонтеров Башкирии наградили за работу на молодежных событиях

Молодежное пространство «Йәшлек» в Уфе вновь превратилось в площадку для награждения. Здесь собрались добровольцы, которые участвовали и помогали в организации крупных молодежных событий республики.

«Продолжаем поощрять труды тех, чья работа, порой, остается в тени, но при этом очень важна — работа наших волонтеров. Ребята безвозмездно откликаются на все наши события, работают на площадках с утра до позднего вечера и создают атмосферу взаимопомощи и поддержки», — поделился министр молодежной политики региона Вито Сабиров.

Волонтерам вручили ведомственные награды министерства молодежи республики, почетные знаки и наборы с памятными подарками. Подарочные наборы ведомства смогут получить те волонтеры, которые оказывали помощь в не менее, чем в семи мероприятиях ведомства.

Ранее «Башинформ» сообщал о начале обучения волонтеров-наставников участников СВО.