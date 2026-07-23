В Уфе спасатели за сутки вытащили из воды 6 сапбордистов

Спасатели провели сложнейшие спасательные операции на реках Белой и Уфе, вытащив из воды в общей сложности 6 человек, среди которых были дети. По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, мама и ее маленький сын вместе сплавлялись на одном сапборде, проигнорировав главное правило безопасности — на них не было спасательных жилетов. Из-за недавнего подъема уровня воды течение реки Белой сильно ускорилось.

Сапборд моментально отнесло далеко от береговой зоны на опасную глубину, где мама с ребенком потеряли равновесие и вместе упали в воду. Самостоятельно выгрести к берегу против сильного течения без жилетов они физически не могли и начали тонуть. Спасатели оперативно подошли на катере, эвакуировали пострадавших и доставили их на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.

Кроме того, настоящую драму зафиксировал спасательный патруль на реке Уфимке. Во время обхода спасателям пришлось вытаскивать из воды сразу четверых человек, которые катались на сапбордах. Так, молодой человек сплавлялся на сапе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкоголь лишил его координации: парень упал в воду, а из-за опьянения и течения не смог забраться обратно на доску и начал тонуть.

Еще один инцидент на этой же локации — женщина с ребенком катались на сапе, как вдруг ребенок упал в воду, и его начало стремительно уносить течением. Испуганная мама бросилась за ним, в результате чего сама оказалась на глубине. Оба начали уходить под воду.

Четвертым спасенным стал несовершеннолетний подросток. Он также не удержался на сапборде, упал в воду и не смог справиться с сильным течением реки Уфы. Все четверо пострадавших были оперативно подняты спасателями ПСО на борт катера и доставлены на берег. Благодаря секундной реакции патруля, обошлось без жертв.

Ранее в Башкирии спасатели нашли утонувшего 4 дня назад мужчину.