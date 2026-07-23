В Уфе приставы спасли водителя с инсультом, предотвратив ДТП

Во время несения службы приставы заметили автомобиль, который наехал на бордюр и продолжил движение неестественным образом. Подбежав к машине, они обнаружили мужчину в полубессознательном состоянии. Чтобы предотвратить столкновение с припаркованными автомобилями, сотрудники заглушили двигатель и остановили транспортное средство.

Приставы незамедлительно оказали первую помощь: разложили сиденье для свободного дыхания, расстегнули ворот одежды и вызвали скорую помощь. До приезда врачей мужчины оставались рядом с пострадавшим. Медики диагностировали у водителя инсульт — заболевание, где критически важны первые минуты помощи.

Машину нарушителя переместили в безопасное место и передали ключи владельцу. Благодаря грамотным действиям сотрудников ФССП удалось избежать аварии и своевременно доставить мужчину в больницу.

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