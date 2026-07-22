Жительница Башкирии погасила долг в полмиллиона рублей ради продажи дома

По данным республиканской службы судебных приставов, общая сумма задолженности 38-летней женщины по кредитным обязательствам превысила 550 тысяч рублей.

Когда гражданка нашла покупателя на недвижимость и начала оформлять сделку, она не смогла завершить продажу из-за наложенного запрета на регистрационные действия.

Осознав, что без погашения долга продать имущество невозможно, женщина в кратчайшие сроки закрыла все исполнительные производства. После поступления средств судебный пристав снял арест с дома.

Ранее судебные приставы заставили жителя Башкирии освободить подвал от хлама.