Жительница Башкирии погасила долг в полмиллиона рублей ради продажи дома

По данным республиканской службы судебных приставов, общая сумма задолженности 38-летней женщины по кредитным обязательствам превысила 550 тысяч рублей.
Когда гражданка нашла покупателя на недвижимость и начала оформлять сделку, она не смогла завершить продажу из-за наложенного запрета на регистрационные действия.
Осознав, что без погашения долга продать имущество невозможно, женщина в кратчайшие сроки закрыла все исполнительные производства. После поступления средств судебный пристав снял арест с дома.
Ранее судебные приставы заставили жителя Башкирии освободить подвал от хлама.
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