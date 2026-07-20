Судебные приставы заставили жителя Башкирии освободить подвал от хлама

В Сибае местный житель на протяжении длительного времени использовал подвал многоквартирного дома общей площадью 400 кв. метров в качестве личного склада ненужных вещей. Горожанин постепенно переносил туда старые шкафы, стулья, остатки пластиковых труб, самокат, книги и другой хлам, которому не находилось места в собственной квартире
Управляющая компания, ответственная за содержание дома, обратилась в суд с иском об освобождении подвального помещения от чужого имущества. Суд требования удовлетворил и обязал сибайца вывезти все накопленные вещи. Однако мужчина требования закона проигнорировал и в установленный срок решение суда не исполнил. Исполнительный документ поступил к судебным приставам.
В отношении должника применили меры принудительного характера. Ему временно ограничили право выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, за неисполнение требований неимущественного характера составлены административные протоколы.
В итоге «плюшкин» понял, что копившийся хлам придётся всё же выносить из подвала. Он надел перчатки и в кратчайшие сроки самостоятельно вывез весь накопленный мусор. В результате подвальное помещение полностью освобождено от посторонних вещей и приведено в надлежащее состояние.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что двое жителей Уфы едва не погибли под завалами своего мусора. Подробнее об этом публикациях агентства.
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