В Туймазинском районе Башкирии после атаки БПЛА проверили качество воздуха

Специалисты аналитической лаборатории совместно с инспекторами министерства природопользования и экологии Башкирии провели мониторинг атмосферного воздуха в Туймазинском районе. Для замеров использовалась передвижная экологическая лаборатория.
Отбор проб проводился в районе села Субханкулово. В ходе исследования специалисты отобрали пробы воздуха на содержание различных загрязняющих веществ.
По результатам проведённых отборов проб атмосферного воздуха и данным, полученным с автоматизированных станций контроля города, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.
Напомним, сегодня в республике отразили террористическую атаку беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе.
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