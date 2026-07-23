В Туймазинском районе Башкирии после атаки БПЛА проверили качество воздуха

Специалисты аналитической лаборатории совместно с инспекторами министерства природопользования и экологии Башкирии провели мониторинг атмосферного воздуха в Туймазинском районе. Для замеров использовалась передвижная экологическая лаборатория.

Отбор проб проводился в районе села Субханкулово. В ходе исследования специалисты отобрали пробы воздуха на содержание различных загрязняющих веществ.

По результатам проведённых отборов проб атмосферного воздуха и данным, полученным с автоматизированных станций контроля города, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Напомним, сегодня в республике отразили террористическую атаку беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе.