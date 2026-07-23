В Башкирии отразили террористическую атаку БПЛА на промышленный объект

Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, сегодня в республике была отражена террористическая атака вражеских беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе.

«Пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют. На месте работают все оперативные службы», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее Башинформ сообщал о том, что утром 23 июля на территории Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Также в аэропорту Уфы были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.